У Мексиці легалізували марихуану для медичних і наукових цілей

Мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто підписав закон, згідно з яким у країні дозволяється вживання марихуани для медичних і наукових цілей. Про це повідомляє The Independent.

У квітні 2017 року законопроект пройшов слухання в Конгресі країни і був прийнятий переважною більшістю голосів: 371 депутат проголосував «за», 19 — «проти». Раніше, в грудні 2016, документ схвалив Сенат: там на підтримку проекту віддали голоси 98 осіб, проти виступили семеро.

Тепер міністерству охорони здоров'я необхідно буде розробити нову нормативно-правову базу, на основі якої можна буде продавати марихуану.

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Вживання канабісу для інших цілей залишається під забороною, але при цьому дозволяється продавати, купувати та вивозити з країни будь-які продукти, в яких вміст тетрагідроканнабінолк (ТГК) не перевищує одного відсотка. Президент Ньєто вже закликав до подальшої легалізації конопель.

Вживання марихуани в медичних цілях легалізовано в ряді європейських країн (Італія, Чехія), а також в 26 штатах США. В інших державах, зокрема в Португалії та Австрії, діють правила, які дискримінують обіг канабісу — допускається його вживання в спеціальних кафе, вирощування конопель у невеликих кількостях не переслідується.