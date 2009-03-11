Франція повертається в структури військового командування НАТО

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оголосив про повернення своєї країни в структури військового командування НАТО.

Про це Н.САРКОЗІ заявив на зустрічі французьких військових експертів в Парижі, передає Бі-Бі-Сі.

"Настав час покласти край цій ситуації. Це (повернення в структури командування НАТО) на користь Франції і на користь Європи", - сказав Н.САРКОЗІ.

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР привітав рішення французького лідера.

"Повноцінна участь Франції у процесі ухвалення рішень, як в цивільних, так і у військових питаннях, лише зробить альянс сильнішим", - заявив Я.СХЕФФЕР.

Париж залишив інтегровані структури командування НАТО в 1966 році. Таким чином Президент Франції Шарль де ГОЛЛЬ хотів продемонструвати незалежність від США. При цьому формально країна залишалася членом альянсу.

Відтоді відносини Парижа і Північноатлантичного альянсу послідовно ставали все тіснішими. Франція - четверта країна НАТО за чисельністю збройних сил - брала активну участь в операціях НАТО на Балканах і в Афганістані.

В той же час, незважаючи на заяву Н.САРКОЗІ, командування ядерними силами Франції залишиться поза контролем НАТО.