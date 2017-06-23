Більше третини росіян хочуть запровадження віз із Україною - опитування

Більше третини росіян вважають, що Росія з Україною повинні закрити кордони і ввести візовий режим. Про це свідчать дані опитування Левада-центру.

35% упевнені, що відносини двох країн повинні бути такими ж, як і з усіма іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями.

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Рівно половина опитаних (50%) вважають, що Росія та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз і митниць.

9% громадян вважають, що Росія і Україна повинні об'єднатися в одну державу.