Екс-президент Європарламенту поставив Трампа в один ряд з Путіним та Ердоганом

Європейський Союз повинен стати сильнішим у відповідь на послаблення демократії в Сполучених Штатах, Росії та Туреччині, заявив лідер німецьких центристських соціал-демократів у повідомленнях, опублікованих у суботу.

Як повідомляє Reuters, Мартін Шульц, який також є колишнім президентом Європейського парламенту, заявив, що президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поводяться як "автократичні правителі".

"Тепер важливо омолодити Європу та зробити її сильнішою не тільки за допомогою слів, але і через конкретну політику", - сказав Шульц.

Канцлер Ангела Меркель проводить 7-8 липня в Гамбурзі саміт лідерів країн-учасниць Великої двадцятки, де пообіцяла Трампу переосмислити торговельні угоди та зробити їх кращими для Сполучених Штатів, що, як очікується, стане однією з найбільш суперечливих тем у порядку денному.

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Шульц минулого місяця звинуватив Трампа в знищенні західних цінностей та підриванні міжнародної співпраці, нагадує агентство.

"Деякі з країн Великої двадцятки ведуть себе як автократичні правителі: президент Туреччини Ердоган, президент Росії Путін, а також президент США Трамп", - сказав Шульц.

Соціал-демократична партія (СДП) Шульца, за три місяці до парламентських виборів у Німеччині 24 вересня, на 14 відсоткових пунктів відстає від християнських демократів Меркель (ХДС) та їхньої сестринської партії у Баварії Християнського Союзу.

Трамп хоче, щоб Німеччина та інші європейські союзники збільшили внески на оборону військового альянсу НАТО. Він також критикував великий торговий профіцит Німеччини з США.

На цьому тижні Меркель заявила, що відкриті ринки та вільна торгівля будуть у центрі уваги під час головування Німеччини у Великій двадцятці.