У Ньюкаслі автомобіль врізався в натовп людей (відео)

13:04, 25 червня 2017
Світ
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Унаслідок інциденту постраждали п'ять осіб, розповіли у поліції.

Автомобіль врізався в групу людей біля мечеті / Скріншот

Автомобіль в'їхав у натовп людей біля мечеті в британському Ньюкаслі. Про це повідомила у своєму Twitter газета The Daily Mail.

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"Автомобіль проїхав крізь групу людей, присутніх на релігійному святі біля мечеті Ньюкасла", - сказано у повідомленні.

Daily Star повідомляє, що могли постраждати до семи осіб. За даними видання, серед потерпілих могли бути діти.

За повідомленнями поліції, постраждали 5 осіб, затримана підозрювана, версія теракту не розглядається.

"Поліція заарештувала жінку 42 років, наразі вона перебуває у попередньому ув'язненні", - йдеться в заяві поліції.

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Теги: #наїзд авто#авто врізалося у натовп у Ньюкаслі