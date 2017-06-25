У Ньюкаслі автомобіль врізався в натовп людей (відео)

Автомобіль в'їхав у натовп людей біля мечеті в британському Ньюкаслі. Про це повідомила у своєму Twitter газета The Daily Mail.

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"Автомобіль проїхав крізь групу людей, присутніх на релігійному святі біля мечеті Ньюкасла", - сказано у повідомленні.

Car 'ploughs into families gathering for Eid prayers' near Newcastle mosque https://t.co/niMA2YJET7pic.twitter.com/2282AumuGW — Daily Mail U. K. (@DailyMailUK) June 25, 2017

Daily Star повідомляє, що могли постраждати до семи осіб. За даними видання, серед потерпілих могли бути діти.

За повідомленнями поліції, постраждали 5 осіб, затримана підозрювана, версія теракту не розглядається.

"Поліція заарештувала жінку 42 років, наразі вона перебуває у попередньому ув'язненні", - йдеться в заяві поліції.

A police cordon is up around the back of the sports centre. A red car is in the middle of it. pic.twitter.com/7wmwG25G1L — Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017