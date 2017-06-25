Турецька влада заборонила гей-парад в Стамбулі з міркувань безпеки

Турецька влада вже третій рік поспіль забороняє проведення гей-параду у Стамбулі. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Al Jazeera.

За даними видання, гей-парад, який повинен був відбутися сьогодні, 25 червня, заборонили з міркувань безпеки, оскільки ультранаціоналістичні групи погрожували заблокувати подію.

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"Проведення маршу не дозволено з міркувань безпеки стосовно громадян, особливо самих учасників та туристів, які перебуватимуть в цьому районі", - заявив у суботу губернатор Стамбула.

У штабі губернатора посилаються на "дуже серйозні реакції" у соцмережах, висловлені проти заходу, який забороняють вже три роки поспіль.

Повідомляється, що гей-паради у Стамбулі проводяться з 1993 року.