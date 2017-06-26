Тіло Сальвадора Далі ексгумують для встановлення батьківства

Суддя мадридського суду Марія дель Мар Креспо постановила ексгумувати останки художника Сальвадора Далі для експертизи ДНК. Рішення було винесено за позовом Марії Пілар Абель Мартінес, яка намагається довести, що вона — біологічна дочка Далі, пише Meduza.

Таке рішення було ухвалено, оскільки після художника не залишилося біологічних зразків, на яких можна було б провести аналіз. На думку адвоката Абель Енріке Бланкеса, ексгумацію можуть провести вже в липні.

Пілар Абель домагається того, щоб її визнали дочкою Далі, з 2007 року. За словами заявниці, мати розповіла їй про таємні стосунки з художником в 1955 році — за рік до народження Абель.

Позов до міністерства фінансів і Фонду Гали і Сальвадора Далі був поданий в 2015 році. У разі позитивного результату аналізів, Абель зможе претендувати на те, щоб носити прізвище Далі, а також на авторські права на його роботи.

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Представники Фонду Гали і Сальвадора Далі поки ніяк не прокоментували рішення суду.

Сальвадор Далі помер у Фігерасі у 1989 році у віці 84 років. Він створив понад півтори тисячі картин, ілюстрацій і скульптур і є одним з найбільш відомих представників сюрреалізму.