"Щасливий квиток": ІДІЛ видає "паспорта" смертникам, за якими можна потрапити до "раю"
Бланки потрапили до рук збройної сирійської опозиції під час боїв за визволення Ракки.
Терористичне угрупування «Исламська держава» розпочала видачу своїм прихильникам «паспортів в рай».
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Бланки потрапили до рук збройної сирійської опозиції під час боїв за визволення Ракки.
У документі, виконаному на високому поліграфічному рівні, містяться цитати з Корану арабською та англійською мовами. Вони закликають прихильників ІД здійснювати теракти з використанням поясів смертників або замінованих автомобілів. Держателю паспорта після цього обіцяно потрапити в рай, повідомляє Daily Mail.
При цьому в бланках немає місця для зазначення персональних даних власника.
Ракка — захоплений бойовиками ІД місто в Сирії, яке проголошено ними як столицю. Звільнення міста вважається однією з головних цілей міжнародної антитерористичної коаліції на чолі з США.