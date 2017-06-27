"Щасливий квиток": ІДІЛ видає "паспорта" смертникам, за якими можна потрапити до "раю"

Терористичне угрупування «Исламська держава» розпочала видачу своїм прихильникам «паспортів в рай».

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Бланки потрапили до рук збройної сирійської опозиції під час боїв за визволення Ракки.

У документі, виконаному на високому поліграфічному рівні, містяться цитати з Корану арабською та англійською мовами. Вони закликають прихильників ІД здійснювати теракти з використанням поясів смертників або замінованих автомобілів. Держателю паспорта після цього обіцяно потрапити в рай, повідомляє Daily Mail.

При цьому в бланках немає місця для зазначення персональних даних власника.

Ракка — захоплений бойовиками ІД місто в Сирії, яке проголошено ними як столицю. Звільнення міста вважається однією з головних цілей міжнародної антитерористичної коаліції на чолі з США.