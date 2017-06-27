Берлусконі готується повернутися в політику - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі готується повернутися в політику за підсумками місцевих виборів, що пройшли в країні. Про це пише Daily Mail.

Відзначається, що на нещодавніх муніципальних виборах, що пройшли 25 червня партія Берлусконі Forza Italia ("Вперед, Італія) і права «Північна ліга» здобули перемогу у 16 з 22 міст.

Читайте такожВ Італії відновили розслідування проти Берлусконі - ЗМІ

Як пише видання, ця перемога стала шоком для правлячої лівоцентристської демократичної партії, особливо сильно вплинув той факт, що Генуя, місто, де традиційно переважали ліві погляди, проголосувала за «правих».

Раніше Берлусконі назвав обраного президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріджит «хорошим хлопцем із чудовою мамою».