У метро Нью-Йорка зійшов з колії потяг, є травмовані (фото)

Щонайменше 34 людини постраждали в результаті сходження з рейок потяга в метро Нью-Йорка, 17 осіб госпіталізовано, передає Бі-Бі-Сі.

За даними департаменту пожежної безпеки, отримані пасажирами травми не становлять загрози для життя.

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Як повідомили в транспортному управлінні Нью-Йорка у вівторок вранці в годину пік зазнав аварії потяг, що прямував за експрес-маршрутом "А".

Сходження з колії викликало перебої в русі потягів інших маршрутів - у метро Нью-Йорка потяги різних напрямків часто використовують загальні лінії.

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Повідомляється, що потяг здійснив аварійну зупинку неподалік від станції "125-а вулиця" в Гарлемі, пошкодивши колію, сигнальну апаратуру та стіну тунелю. Причини інциденту поки не встановлені, розпочато розслідування.

Надходили також повідомлення про дим у тунелі. Як заявляє влада, невелике задимлення було викликано іскрами від коліс поїзда при різкому гальмуванні.

Користувачі соціальних мереж повідомляли, що провели більше години в поїздах, що застрягли в тунелі, поки їх не евакуювали рятувальники.