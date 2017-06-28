Трамп і Макрон домовилися про спільну відповідь у випадку нової хіматаки в Сирії

Президент США Дональд Трамп обговорив по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном майбутній саміт G20 і ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

«Два лідери обговорили поточну ситуацію на Близькому Сході і розглянули порядок денний для майбутнього саміту G20», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, Трамп привітав Макрона з перемогою його партії «Вперед, республіка» на парламентських виборах.

Також, Макрон і Трамп домовилися про спільну відповідь у випадку нової хіматаки в Сирії.

Також, як зазначає Reuters, Макрон запросив Трампа приїхати 14 липня в Париж на святкування Дня взяття Бастилії, яке в цьому році буде присвячено сторіччю з моменту приєднання США до Першої світової війні.