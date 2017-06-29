Потяг, який прямував із Варшави до Берліна, евакуювали через повідомлення про бомбу

На півночі Польщі через загрозу вибуху евакуювали потяг, який прямував із Варшави до Берліна. Про це повідомляє телеканалу TVP.Info з посиланням на місцеву поліцію, передає РБК.

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За словами правоохоронців, рух потягу було зупинено на станції Могильне (Куявсько-Поморське воєводство). З потяга і будинків, що знаходилися поруч, було евакуйовано близько 600 осіб.

У поліції зазначили, що інформація про вибуховий пристрій в поїзді була передана по електронній пошті на гарячу лінію Польської залізниці.