Потяг, який прямував із Варшави до Берліна, евакуювали через повідомлення про бомбу
02:46, 29 червня 2017Світ
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З потяга і будинків, що знаходилися поруч, було евакуйовано близько 600 осіб.
Рух потяга було зупинено на станції Могильне / flickr.com/photos/lplewnia
На півночі Польщі через загрозу вибуху евакуювали потяг, який прямував із Варшави до Берліна. Про це повідомляє телеканалу TVP.Info з посиланням на місцеву поліцію, передає РБК.
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За словами правоохоронців, рух потягу було зупинено на станції Могильне (Куявсько-Поморське воєводство). З потяга і будинків, що знаходилися поруч, було евакуйовано близько 600 осіб.
У поліції зазначили, що інформація про вибуховий пристрій в поїзді була передана по електронній пошті на гарячу лінію Польської залізниці.
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