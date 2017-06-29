Будинок зірки серіалу "Теорія великого вибуху" згорів дотла

У відомого актора і зірки серіалу "Теорія великого вибуху" Джонні Галецькі дотла згоріло ранчо.

Як повідомляє CNN, сам актор не був на території будинку під час пожежі.

Чоловік став жертвою масових пожеж у штаті Каліфорнія. Вогонь вже охопив центральну частину регіону.

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Актор поспівчував всім постраждалим внаслідок стихії і закликав допомагати один одному.

"Суспільство формують не будівлі, а люди. І якщо жителі Санта-Маргарити навчили мене чогось, то це тому, що тільки дим розсіється, настає час допомагати один одному і відбудовуватися заново. Ми робили це раніше і ми повинні зробити це знову, і це робить наше суспільство ще ближче і сильніше", – розповів Галецькі.