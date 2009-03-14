Нігерійські бойовики викрали українця

Громадянина України і трьох філіппінців викрали сьогодні бойовики у Нігерії.

Як передає РІА «Новости», за даними представника нігерійської служби безпеки, бойовики на двох моторних човнах напали на судно нафтової компанії у водах на кордоні з Камеруном і захопили в заручники чотирьох іноземних службовців. Інші подробиці не повідомляються.

Між тим, МЗС України повідомляє, що не має у своєму розпорядженні інформації про захоплення судна, зазначає агентство.

Звичайно бойовики нападають на іноземців заради викупу або здійснення тиску на місцеву владу.

Нігерія є найбільшим виробником нафти на африканському континенті, і експортує близько 2,5 млн. барелей сирої нафти на день. Проте напади бойовиків "Руху за звільнення дельти річки Нігер" (MEND) і інших озброєних угрупувань у дельті річки Нігер на об`єкти Chevron, Shell і ряду інших нафтових компаній з 2006 року знизили нафтовий експорт на 20%.