Медведєв хоче, щоб російські багатії «повернули моральні борги»

«Криза – це тест на зрілість», – додав Дмитро Медведєв у телеінтерв’ю, яке показав у неділю російський державний «Перший канал» телебачення.

Він також дав знати, що «справжні бізнесмени» вміють «цінувати» своїх працівників і зберігають трудовий колектив і платять йому зарплатню, відкладаючи на потім втілення своїх ідей чи особисте споживання.

Медведєв нагадав, що останнім часом у Росії люди «ставали дуже багатими за дуже короткі терміни», і назвав нинішню кризу періодом «очищення», коли не всі підприємці витримають кризові умови.

Чимало з російських багатіїв здобули свої багатства в суперечливих приватизаційних оборудках 1990-х років і під час економічного буму посеред високих цін на нафту й газ; нині ж перед ними постає виплата мільярдних у доларах боргів, набраних у ті кращі докризові часи. Російська влада надає фінансову допомогу найбільш наближеним до себе олігархам, але заявляє, що ділові кола не можуть розраховувати на таку допомогу для всіх.

Радіо Свобода