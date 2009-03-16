Земля, конфіскована у багатіїв, передана біднякам-індіанцям

Президент Болівії Ево Моралес передав у володіння бідняків-індіанців 38 тис. гектарів земельних угідь, передає Reuter. Деякий час тому ця земля була конфіскована у багатих болівійських фермерів, яких влада звинуватила у гнобленні найманих робітників, у використанні напіврабської праці і отриманні несправедливого прибутку. "Ми завжди поважатимемо приватну власність, але ми хочемо, щоб люди, яким не подобається рівність, більше думали про свою країну, ніж про свою кишеню", - сказав президент.

Ево Моралес - перший індіанець, що став президентом Болівії. Він вихідець з племені аймара і особливо популярний на територіях, переважно заселених етнічними індіанцями, - аймара, кечуа, гуарані.

РосБізнесКонсалтинг