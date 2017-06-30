В ПАРЄ офіційно ініціювали відставку Аграмунта із рекордною кількістю підписів

Група депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи зареєструвала в секретаріаті асамблеї пропозицію про припинення повноважень президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" в Страсбурзі.

Автором пропозиції (депутатом, що поставила перший підпис) стала норвежка Інг’єрд Шоу.

Всього, по інформації ЄП, під документом поставили підпис понад 160 депутатів. Це – рекордна кількість, досі жоден документ ПАРЄ не реєструвався за такої кількості підписантів.

Правила асамблеї зобов’язують секретаріат опублікувати цей документ протягом 24 годин, після чого процедура відставки буде офіційно запущена.

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Як відомо у відповідності до регламентних змін, ухвалених 27 червня, запроваджено можливість відправити президента у відставку через недовіру депутатів до нього. В разі завершення процедури асамблея позбавить Аграмунта всіх регалій та заборонить обіймати керівні посади довічно. Водночас, чинний президент може самостійно подати у відставку, уникаючи санкцій.

Голосування за даним проектом відбудеться 9 жовтня, до цього Аграмунт не має права очолювати зустрічі депутатів ПАРЄ.