"Подорослішайте, б**ть": відома топ-модель "зірвалася" на Трампа в Twitter

До ряду голлівудських акторів і співаків, які виступають проти політики чинного президента США Дональда Трампа, можна зарахувати американську модель Кріссі Тейген.

Читайте такожСтівен Кінг знайшов у Трампа схожості з дементором

Дональд Трамп на своїй сторінці в мережі розкритикував видання The New York Times.

"Провальне The New York Times пише про мене одну брехливу історію за одною. Вони навіть не телефонують, щоб звірити факти для статті", – заявив Трамп.

You are 71 fucking years old. Grow. The fuck. Up. — christine teigen (@chrissyteigen) June 28, 2017

Однак реакція Тейген була миттєвою, на що вона грубо відповіла президентові.

Читайте також"Приховане послання росіянам": Клінтон "розгадала" загадкове слово Трампа в Twitter

"Вам 71 довбаний рік. Подорослішайте. Б**ть", – відповіла модель.

Кріссі Тейген вже давно не приховує свою неприязнь до президента США. Кріссі навіть заявляла, що останні пару років тролить Трампа і навіть пишається цим.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в соцмережах висміяли Трампа за твіт з помилкою.