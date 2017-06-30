"Подорослішайте, б**ть": відома топ-модель "зірвалася" на Трампа в Twitter
Топ-модель відповіла Трампу на його повідомлення з критикою американського видання.
До ряду голлівудських акторів і співаків, які виступають проти політики чинного президента США Дональда Трампа, можна зарахувати американську модель Кріссі Тейген.
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Дональд Трамп на своїй сторінці в мережі розкритикував видання The New York Times.
"Провальне The New York Times пише про мене одну брехливу історію за одною. Вони навіть не телефонують, щоб звірити факти для статті", – заявив Трамп.
You are 71 fucking years old. Grow. The fuck. Up.— christine teigen (@chrissyteigen) June 28, 2017
Однак реакція Тейген була миттєвою, на що вона грубо відповіла президентові.
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"Вам 71 довбаний рік. Подорослішайте. Б**ть", – відповіла модель.
Кріссі Тейген вже давно не приховує свою неприязнь до президента США. Кріссі навіть заявляла, що останні пару років тролить Трампа і навіть пишається цим.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в соцмережах висміяли Трампа за твіт з помилкою.