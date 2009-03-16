Нью-Йорк може опинитися під водою

Це може статися в найближчі 100 років через підвищення рівня Атлантичного океану, що, у свою чергу, пов`язано з таненням льоду в Гренландії і Антарктиці. Такий прогноз зробили вчені університету штату Флоріда. Нью-Йорк знаходиться в середньому на відмітці п`ять метрів вище за рівень океану, а берегова лінія Манхеттена в деяких місцях розташована всього лише на півтора метри вище за рівень моря.

Эхо Москвы