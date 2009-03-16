У Сомалі бойовики викрали іноземних співробітників ООН

У Сомалі сьогодні невідомі викрали трьох іноземних співробітників Організації Об`єднаних Націй, повідомляє РІА «Новости»з посиланням на Франс Пресс.

Уранці в понеділок в районі, розташованому за 340 кілометрів на північний захід від Могадішо міста Уаджид, група озброєних осіб зупинила автомобіль, в якому троє іноземних і один місцевий співробітник ООН прямували на міський аеродром.

Національна приналежність захоплених іноземців, а також вимоги викрадачів з`ясовуються.

За даними деяких ЗМІ, в Сомалі було викрадено чотирьох людей, серед яких один росіянин і один громадянин Уганди.

З початку 1990-х років в результаті громадянської війни Сомалі перестала існувати як єдина держава. Країна занурилася в анархію і швидко розпалася на ряд квазідержавних утворень, керівництво яких часто практично не контролює становище на своїй території.