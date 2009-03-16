У Росії визнають, що програма великого переселення провалилася

Програма з переселення співвітчизників до Росії не працює.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав голова Комітету Ради федерації у справах СНД Вадим ГУСТОВ після виїзного засідання в Калінінграді, присвяченого питанням реалізації держпрограми сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном.

«Проект, який два роки тому сприймався «на ура» і викликав величезну ейфорію, частково не виправдався. Ми думали, що до нас поїдуть мільйони. Але народ не поїхав», - сказав В.ГУСТОВ.

На його думку, це пов`язано з тим, що основна маса бажаючих виїхати до Росії зробила це набагато раніше - ще до прийняття програми.

В.ГУСТОВ зазначив, з початку реалізації держпрограми до Росії переїхали близько 10 тис. чоловік, і майже половина з них - у Калінінградську область.

«З урахуванням того, що в найближчі місяці в Калінінградську область приїдуть ще 500 чоловік із 15 країн – документи на них оформлені, з урахуванням того, що в найближчі місяці ще близько 15 областей братимуть участь у переселенні, сьогодні цілком зрозуміло, що мільйонних переселень, як планувалося кілька років тому, не буде. Хоча, на сьогодні, навіть з урахуванням кризи, Росії потрібно близько мільйона висококваліфікованих фахівців. Особливо це стосується освоєння територій Сибіру, Далекого Сходу, Півночі», - сказав В.ГУСТОВ.

За його словами, зараз йде коригування програми, і Росія зможе приймати близько 25 тис. чоловік на рік, на що виділені гроші.

Він зазначив, що головною проблемою переселенців є відсутність житла.

В.ГУСТОВ повідомив, що в Калінінграді спілкувався із сім`єю, яка приїхала з України. «Вони скаржаться: «Чому нам житло не дають?». Але ж ніхто не обіцяв давати житло! Ви повинні приїхати, одержати громадянство, влаштуватися на роботу, а потім через механізм іпотеки одержувати житло», - підкреслив він.

Також він повідомив, що зараз порушується питання про те, щоб збільшити розмір підйомних – сьогодні переселенцю видається 60 тис. рублів (близько 1 тис. 700 дол.).

За його словами, практика показує, що ряд проблем, з якими стикаються переселенці, вимагають вирішення не на регіональному, а на державному рівні.