"Довга гонитва з перестрілкою": у Мексиці поліція ліквідувала 19 членів озброєної банди

19 членів озброєної банди вбиті силами спецпідрозділу мексиканської поліції в штаті Сіналоа.

Про це повідомляє місцеве видання Excelsior.

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Силовики вистежили банду, яка пересувалася на чотирьох фургонах, і влаштували засідку.

Після перестрілки, яка тривала майже всю ніч з 30 червня на 1 липня, частина бойовиків спробувала втекти. Але всі вони були нейтралізовані після погоні, заявили виданню в поліції.

У банди вилучено арсенал зброї, зокрема, 12 автоматів Калашникова.

П'ять поліцейських отримали вогнепальні поранення, двоє поранено в голову.

Сіналоа вважається центром наркобізнесу в Мексиці, де різні банди ведуть боротьбу між собою. Ситуація загострилася після арешту та екстрадиції в США найбільш відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько Ель Чапо.

За інформацією американської влади, доходи Ель Чапо від продажу наркотиків в США вимірювались сотнями мільйонів доларів. У 2011 році Гусман увійшов до списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Його стан оцінювався в $1 млрд.