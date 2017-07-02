Трамп продовжує свою "місію" проти CNN: хоче назвати телеканал "шахрайськими новинами"

Президент США Дональд Трамп думає над тим, щоб називати телеканал CNN «шахрайськими новинами», а не «фейковими новинами». Про це він заявив у своєму твіттері.

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Трамп заявив, що «фейкові і шахрайські ЗМІ» докладають всі зусилля для того, щоб переконати «республіканців та інших», що він не повинен використовувати соціальні мережі.

Він додав, що «пам'ятаєте, я переміг на виборах 2016 року завдяки промови, інтерв'ю і соцмереж». За словами Трампа, «він повинен був перемогти фейкові новини і він це зробив». Американський президент додав, що «ми продовжимо перемагати».

«Я думаю про зміну назви «фейкові новини CNN» на «шахрайські новини CNN», — написав він в іншому твіті.