Трамп продовжує свою "місію" проти CNN: хоче назвати телеканал "шахрайськими новинами"
Трамп заявив, що «фейкові і шахрайські ЗМІ» докладають всі зусилля для того, щоб переконати «республіканців та інших», що він не повинен використовувати соціальні мережі.
Президент США Дональд Трамп думає над тим, щоб називати телеканал CNN «шахрайськими новинами», а не «фейковими новинами». Про це він заявив у своєму твіттері.
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Трамп заявив, що «фейкові і шахрайські ЗМІ» докладають всі зусилля для того, щоб переконати «республіканців та інших», що він не повинен використовувати соціальні мережі.
Він додав, що «пам'ятаєте, я переміг на виборах 2016 року завдяки промови, інтерв'ю і соцмереж». За словами Трампа, «він повинен був перемогти фейкові новини і він це зробив». Американський президент додав, що «ми продовжимо перемагати».
«Я думаю про зміну назви «фейкові новини CNN» на «шахрайські новини CNN», — написав він в іншому твіті.