У Гамбурзі тисячі людей вийшли на демонстрацію проти політики G20

У німецькому Гамбурзі в неділю, 2 липня, тисячі людей вийшли на демонстрацію протесту перед майбутнім самітом лідерів країн Великої двадцятки, пише DW.

Дані щодо кількості учасників різняться: організатори нарахували близько 18 тисяч протестувальників, поліція повідомила про вісім тисяч демонстрантів. Це перша із близько 30 заявлених протестних акцій, які мають відбутися перед або під час проведення саміту, що відбудеться 7-8 липня у Гамбурзі.

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Серед протестувальників були представники профспілок, об'єднань захисту прав споживачів, фермерів, захисників довкілля та церковних організацій. Демонстранти виступали не стільки проти самого саміту Великої двадцятки, як проти політики цих країн, насамперед у сфері захисту клімату та торгівлі.

Протестувальники несли плакати з написами "Планета Земля передусім", "Боріться з бідністю" та "Демократія зараз". За даними правоохоронців, демонстранти поводяться мирно.

За даними німецького міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра (Thomas de Maiziere), очікується, що на час проведення саміту у Гамбурзі зберуться понад вісім тисяч готових до насильства радикально налаштованих людей з ФРН та інших держав. В уряді Німеччини закликають усіх учасників протестів утриматися від будь-якого насильства.

"Межа чітка: мирному протесту - так, насильницькому протесту - ні", - зазначив Томас де Мезьєр в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag,оприлюдненому у неділю, 2 липня.