Віце-прем'єр РФ Іванов назвав росіян «другою нафтою»

Ключовий ресурс нової економіки - це люди, і в людський капітал потрібно інвестувати кошти, заявив віце-прем`єр РФ Сергій Іванов, виступаючи в Петербурзі на урочистих зборах, присвячених 150-річчю з дня народження великого російського ученого, винахідника радіо Олександра Попова. "Ми повністю усвідомлюємо, що Росія багата не тільки вуглеводневими ресурсами. Люди - ось наша "друга нафта", яка в умовах становлення економіки знань за своїм значенням незабаром займе заслужене перше місце", - сказав Іванов.

РИА Новости