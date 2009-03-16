Арктика звільниться від льоду у вересні 2099 року (дослідження)

Північний Льодовитий океан, можливо, до кінця 21-го століття весь вересень залишатиметься вільним від льоду, стверджують автори дослідження, опублікованого на сайті журналу Nature Geoscience.

Група учених під керівництвом Жюльена Бо (Julien Boe) з університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі порівнювала дані, одержані за допомогою різних методів моделювання стану льодів Арктики, і коригувала їх з використанням супутникової інформації.

"Ми виявили, що за помірного сценарію ситуації з викидами парникових газів, Північний Льодовитий океан ще до кінця 21-го століття повністю очищатиметься від льоду", - йдеться в статті.

Учені відзначають, що клімат Арктики швидко змінюється. З 1979 по 2006 рік площа льоду у вересні скоротилася на 25%, або на 100 тисяч квадратних кілометрів в рік. У вересні 2007 року площа арктичних льодів досягла мінімуму з моменту початку супутникових спостережень, у вересні 2008 року льодовий покрив також був мінімальним.

"Такий розвиток ситуації викликає побоювання, що за кілька десятиліть Північний Льодовитий океан буде у вересні повністю очищатися від криги, що матиме важливі геополітичні і економічні наслідки", - говориться в статті.

РІА "Новости"