У Мінську опозиція протестує проти спільних військових навчань з Росією (відео)

3 липня – в День незалежності Білорусі в Мінську проходить акція протесту, організована лідером опозиції Миколою Статкевичем. Радіо Свобода вело пряму трансляцію.

Акція носить назву "За мирну Білорусь".

Політик закликав вийти на Жовтневу площу, щоб висловити протест, в тому числі проти спільних військових навчань з Росією "Захід-2017".

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.

Європейський Союз і США засудили затримання учасників акції в Мінську. У попередні дні В різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.