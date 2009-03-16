У Тбілісі почалася підготовка до двох навчань НАТО

16 березня в Тбілісі розпочала роботу плануюча конференція багатонаціональних навчань Сил реагування НАТО в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” “Кооператив Лонгбоу-2009” та “Кооператив Лансер-2009”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у роботі конференції беруть участь представники країн-членів та партнерів НАТО. Україну на цьому заході представляє група офіцерів на чолі з офіцером відділу бойової підготовки управління 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ капітаном Павлом МОРОЗЕНКОМ.

Учасники конференції обговорять практичні та адміністративні питання організації майбутніх маневрів, а також питання їх всебічного забезпечення.

Також заплановано розглянути основні документи з проведення навчань – план та сценарій, уточнити склад сил і засобів від країн-членів і партнерів НАТО, які братимуть участь у майбутніх маневрах, строки проведення навчань.

Маневри Сил реагування НАТО умовно поділятимуться на два етапи. Під час проведення першої фази об’єднаного навчання під назвою “Кооператив Лонгбоу-2009” будуть сформовані та підготовлені управління та штаб багатонаціональної бригади. На другому етапі навчання, яке проходитиме під назвою “Кооператив Лансер-2009” зазначений штаб бригади відпрацьовуватиме дії щодо реального керівництва підрозділами під час проведення польової фази маневрів.

“Кооператив Лонгбоу-2009” та “Кооператив Лансер-2009” заплановано провести у травні-червні на території Грузії. Передбачається, що у до них буде залучено до 25 військовослужбовців Збройних Сил України.

Робота плануючої конференції багатонаціональних навчань Сил реагування НАТО “Кооператив Лонгбоу – 2009” та “Кооператив Лансер – 2009” триватиме до 19 березня.