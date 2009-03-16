Ватикан поведе боротьбу за китайських католиків за допомогою інтернету

Ватикан має намір запустити версію свого сайту китайською мовою, повідомляє Reuters. Передбачається, що цей крок посилить вплив Папи Римського на китайських католиків.

Розділ сайту Ватикану китайською мовою має з`явитися у четвер 19 березня. Поки що онлайн-представництво Ватикану доступне сімома мовами. Це англійська, французька, португальська, іспанська, німецька, італійська та латина.

Зміст китайського розділу сайту Ватикану буде викладений як традиційними, так і спрощеними ієрогліфами. Нині в Китаї живуть від 8 до 12 мільйонів католиків.

Експерти побоюються, що влада Китаю заблокує сайт Ватикану після появи розділу китайською мовою. Річ у тому, що китайський уряд не визнає владу Папи Римського і спонукає місцевих католиків вступати до державної католицької організації.

Представники релігійного новинного агентства Asia News, які спеціалізуються на Китаї, вважають, що китайська влада не блокуватимуть сайт Ватикану, якщо там не з`являться повідомлення антиурядового характеру. Тільки-но на сайті розгорнуться дискусії, наприклад, про призначення китайських католицьких єпископів Папою Римським, ресурс буде заблокований.

Лента.ру