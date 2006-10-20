Саакашвілі має намір змінити Конституцію

11:00, 20 жовтня 2006
Світ
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Президент хоче уникнути "додаткового хвилювання серед народу"

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ініціював конституційні зміни, відповідно до яких вибори президента країни відбудуться не в 2009 р., а в 2008 р., одночасно з виборами до парламенту.

Як повідомив президент увечері 19 жовтня на прес-конференції в Тбілісі, заздалегідь він проконсультувався з цього приводу зі спікером парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, передає РБК.

"Я вважаю, що проведення виборів у різний час пов`язане з різними проблемами. Хай народ одночасно вирішить у 2008 р., хто повинен бути наступним президентом і яким буде парламент", - сказав він.

Серед підстав для перенесення виборів на раніший термін М.СААКАШВІЛІ назвав, зокрема, витрачання додаткових коштів, а також можливість появи "додаткового хвилювання серед народу".

М.СААКАШВІЛІ вважає, що парламент затвердить його ініціативу. Найближчим часом вона буде представлена на розгляд законодавчого органу.

 

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