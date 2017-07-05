Міноборони РФ заявило про черговий ракетний удар по об'єктах ІД в Сирії

У Міноборони Росії в черговий раз заявили, що завдали ракетного удару по об'єктах ІД в Сирії, передають "РИА Новости".

Як заявили в російському оборонному відомстві, були знищені три великих склади терористів, а також командний пункт в районі міста Акербат. Літаки завдали удар крилатими ракетами Х-101 з відстані близько тисячі кілометрів. Дані об'єктивного контролю підтвердили поразка всіх цілей.

Відзначається, що літаки злетіли з аеродрому Енгельс і здійснили переліт з дозаправкою в повітрі.

Прикриття ракетоносців вели винищувачі Су-30СМ і Су-35С з аеродрому Хмеймім. Після успішного виконання бойового завдання всі російські літаки повернулися на аеродроми базування.

Читайте такожУ Мосулі залишилися близько 300 бойовиків "Ісламської держави"

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації, об'єднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Документ законодавчо закріплює і посилює 6 діючих актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою. Сенатори також пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких введені санкції, росіянами, причетних до корупції, порушень прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції будуть введені проти юридичних осіб у галузі видобутку вугілля, металургії та транспорту. Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетні до кібератак на США. Читайте також Бойовики ІДІЛ підірвали одну з історичних мечетей Іраку Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені - ймовірне втручання в американські вибори в 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом'якшувати або скасовувати санкції. Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також президент. При цьому 14 червня держсекретар США Рекс Тіллерсон зазначив, що посилення санкцій проти РФ має відбуватися тільки при рівноцінному участю союзників.

Читайте такожЗахоплений Росією Крим став плацдармом для її дій у Сирії - Парубій

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Документ законодавчо закріплює та посилює 6 чинних актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою. Сенатори також пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушення прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції будуть введені проти юридичних осіб у галузях видобутку вугілля, металургії та транспорту. Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібернападів на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції. Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також президент.

При цьому 14 червня держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що посилення санкцій проти РФ повинно відбуватися лише за рівноцінної участі інших союзників.