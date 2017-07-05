Путіну і Трампу на саміті "Великої двадцятки" приготували "пекло" (фоторепортаж)

Колючий дріт, кордони, забиті вітрини... напередодні G20 Гамбург готується до дозволених мирних демонстрацій і до насильства антиглобалістів, які ненавидять Трампа, Путіна і Ердогана.

Про це пише DW.

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У влади Гамбурга з самого початку не було ні найменших сумнівів у тому, що проведення в місті 7 і 8 липня 2017 року саміту "великої двадцятки" викличе масові протести антиглобалістів, екологів, людей антикапіталістичних і лівих переконань з усієї Європи.

Більш того, гамбурзький сенат (уряд міста, що має статус федеральної землі) всіляко вітав прояви політичної активності пересічних громадян:

"Ми не хочемо перетворитися на фортецю. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб в місті мала місце і критика G20".

На вулиці Гамбурга мають намір вийти 150 тисяч протестантів.