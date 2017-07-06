"Рідкісні кадри": через 30 років у мережі показали виступ Nirvana у магазині електроніки (відео)
Кліп був знятий 24 січня 1988 року, наступного дня після створення першого демозапису колективу.
У мережі з'явився відеозапис одного з перших задокументованих виступів американської гранж-групи Nirvana.
Ролик опублікований на YouTube-каналі Mike Ziegler.
Кліп був знятий 24 січня 1988 року, наступного дня після створення першого демозапису колективу. Музиканти зіграли у магазині електроніки RadioShack у місті Абердін (штат Вашингтон, США).
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У підписі до відео зазначається, що його повна 17-хвилинна версія публікується вперше.
Nirvana була утворена в 1987 році вокалістом і гітаристом Куртом Кобейном і басистом Кристом Новоселичем, пізніше до них приєднався барабанщик Дейв Грол. Однак на записі за ударною установкою знаходиться Дейл Кровер. На той момент група називалася Ted Ed Fred.