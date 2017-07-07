Туск закликав лідерів G20 запровадити санкції проти перевізників мігрантів

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав країни "Великої двадцятки" застосовувати санкції проти осіб, які займаються нелегальним перевезенням мігрантів до Європи.

Про це Туск сказав напередодні відкриття саміту G20 у Гамбурзі, пише Європейська правда.

"Ми потребуємо більше зусиль на міжнародному рівні, щоб розірвати бізнес-модель контрабандистів. Ось чому я запропоную всім лідерам G20 проводити цілеспрямовані санкції ООН проти контрабандистів. Я маю на увазі заморожування активів та заборони на поїздки", - сказав Туск.

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"Це мінімум, який можна зробити на глобальному рівні. На жаль, я маю сказати, що сьогодні ми не маємо повної підтримки навіть для цього мінімуму. Якщо ми цього не зрозуміємо, це буде сумним підтвердженням лицемірства деяких членів "Великої двадцятки". Але я все ще сподіваюся, що нам вдасться", - додав він.

Туск заявив, що перевезення нелегалів - організований бізнес, і в минулому році обсяг цього бізнесу сягнув 1,6 мільярда доларів тільки в Лівії.

"Ці прибутки дозволяють контрабандистам контролювати деякі частини країни. Вони також співпрацюють з терористами та ще більше підривають стабілізацію Лівії. Але вище за все інше втрачені невинні життя. Цього року понад 2000 людей померли в морі. І кількість людей, що помирають у пустелі, ще вища", - додав він.

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Нагадаємо, країни Євросоюзу відмовилися допомогти Італії, відкривши свої порти для мігрантів, яких рятують у Середземному морі.

За даними ООН, цього року в Італію прибуло понад 83 000 мігрантів, які були врятовані у морі, а за останні кілька днів - понад 12 тисяч. Понад 2160 людей загинули по дорозі до берегів Європи.