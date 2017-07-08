Японський художник створює мініатюри із побутових речей і продуктів (відео)
13:00, 08 липня 2017Світ
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Художник пропонує частіше дивитися на світ очима дитини.
Японський художник створює мініатюри з побутових речей і продуктів / скріншот УНІАН
Кожен день впродовж 6 років японський художник створює приголомшливий мініатюрний світ. Танака Тацуя робить діорами з усього, що потрапляє під руку - побутових предметів, продуктів харчування, одягу, взуття.
На мініатюрах брокколі та петрушка виглядають, як ліс. А листя, що плаває на поверхні води, схоже на маленькі човни.
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Художник вважає, що не можна втрачати дитячий погляд на світ. Свій проект він назвав «Мініатюрний Календар».
Японський художник створює мініатюри з побутових речей і продуктів
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