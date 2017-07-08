Японський художник створює мініатюри із побутових речей і продуктів (відео)

Кожен день впродовж 6 років японський художник створює приголомшливий мініатюрний світ. Танака Тацуя робить діорами з усього, що потрапляє під руку - побутових предметів, продуктів харчування, одягу, взуття.

На мініатюрах брокколі та петрушка виглядають, як ліс. А листя, що плаває на поверхні води, схоже на маленькі човни.

Читайте такожАмериканський художник створює унікальні скульптури зі скла (відео)

Художник вважає, що не можна втрачати дитячий погляд на світ. Свій проект він назвав «Мініатюрний Календар».