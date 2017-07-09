Екс-президент Польщі Лех Валенса госпіталізований

Екс-президент Польщі і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса був госпіталізований у кардіологічне відділення Гданського медичного університету через проблеми з серцем, як повідомляє DW.

Про це в суботу, 8 липня, заявив син колишнього глави держави Ярослав Валенса. За його словами, аналізи хворого "тривожні", а сам Лех Валенса слабкий.

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Колишній польський президент також повідомив про госпіталізацію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Є ймовірність, що він деякий час залишиться під наглядом лікарів. 10 липня політик збирався взяти участь у великій антиурядової демонстрації у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Польщі страждає від ішемічної хвороби серця, недостатності лівого шлуночка, цукрового діабету 2-го типу та порушення зору.