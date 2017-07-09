В Італії затримали чеченця, який вербував смертників для ІД

Італійська поліція затримала 38-річного чеченця Елі Бомбаталієва, який вербував смертників для нападів всередині країни і за її межами, як повідомляє ТСН.

Він є членом терористичного угруповання "Кавказький емірат". Причетний до терористичної атаки в Грозному три роки тому. Утік до Сирії воювати на стороні терористичної "Ісламської держави".

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У 2015-му Бомбаталієв перебрався на південь Італії, в провінцію Фоджа. В місцевому ісламському центрі служив імамом і вербував бойовиків-смертників. Італійська поліція вже виявила трьох його послідовників – 49-річну росіянку і двох братів-албанців – і випроторила їх з країни.