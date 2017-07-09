Помер відомий російський блогер, один з "батьків Рунету"

У ніч на 9 липня помер відомий російський журналіст і блогер Антон Носик. Про це повідомляє "Варламов.ру", посилаючись на слова його знайомих.

4 липня Носику виповнився 51 рік. Смерть настала близько другої години ночі. За попередніми даними, у Носика стався серцевий напад. Інші подробиці поки невідомі.

"Сьогодні вночі в Москві помер Антон Носик... Про час і місце похорону буде оголошено", - йдеться у повідомленні російського медіаменеджера та підприємця Дем'яна Кудрявцева.

У ЖЖ Носик писав під ніком dolboeb.

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Антон Носик - стартап-менеджер, російський журналіст, громадський діяч і популярний блогер. Іноді його називають одним із "батьків Рунету". Був редактором найбільших новинних інтернет-видань РФ Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru і NEWSru.com. До березня 2011 року обіймав посаду головного редактора сайту Bfm.ru. Із середини жовтня 2009 року обійняв посаду заступника генерального директора компанії "Об'єднані медіа" і, за сумісництвом, посаду шеф-редактора Bfm.ru. З 16 листопада 2011 року по 29 листопада 2012 Антон Носик був медіадиректором SUP Media, якій належить сервіс LiveJournal.