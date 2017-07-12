У швейцарській мережі супермаркетів почнуть продавати сигарети із марихуаною

Мережа швейцарських супермаркетів Coop почне продавати сигарети з марихуаною. Про це повідомляє The Local.

Компанія Heimat, яка з 2016-го займалася виробництвом тютюнових виробів, вирішила розширити асортимент. Нові сигарети надійдуть в продаж 24 липня.

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Швейцарська влада в 2011 році легалізувала марихуану із вмістом одного відсотка тетрагідроканнабінолу — що вище стандарту на 0,2 відсотка, прийнятого в ряді європейських країн. У новому продукті від Heimat буде, однак, висока доза каннабідіолу — таке поєднання речовин не викликає наркотичного сп'яніння, проте допоможе споживачам впоратися із болем, запаленням та панічними страхами.

Ціна нового товару — 19,90 франка за пачку (20,66 долара). Вживання марихуани як ліків, крім деяких штатів США, легалізоване в кількох європейських країнах. У кількох державах Європи оборот канабісу та вирощування невеликих обсягів конопель кримінально не переслідується, а вживання допускається в спеціально відведених місцях.