ЗМІ показали відеореконструкцію спроби посадити літак на руліжку з 4 іншими лайнерами

Телеканал NBC News показав відеореконструкцію заходження на посадку лайнера Air Canada в аеропорту Сан-Франциско.

Літак, в якому перебували 140 пасажирів, 7 липня ледь не приземлився на руліжну доріжку, на якій в цей момент були чотири інших лайнери, що чекали черги на зліт.

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Авіакатастрофі запобіг диспетчер, який дав екіпажу лайнера Airbus A-320, що летів із Торонто, команду перервати посадку і піти на друге коло.

Виходячи з опублікованих переговорів пілота з вишкою, командир повітряного судна каже, що бачить на ЗПС якісь вогні. Диспетчер запевняє, що на смузі нікого немає.

Через кілька секунд хтось інший, ймовірно, один з пілотів літаків, які стояли на руліжці, говорить: «Куди він летить? У нього курс на руліжну доріжку». Після цього диспетчер дає розпорядження про відхід на друге коло, і пілот А-320 виконує його.

Раніше УНІАН повідомляв, що літак Air Canada уникнув катастрофи, ледь не приземлившись в аеропорту Сан-Франциско на руліжній доріжці. Колишній пілот американської авіакомпанії United Airlines заявив, що ця катастрофа могла б стати найбільшою в історії цивільної авіації.