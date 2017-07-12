Екс-президента Бразилії засудили до 9,5 років за хабарі
Адвокати Да Сілви мають намір подати апеляцію на рішення суду.
Суд засудив колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву до 9,5 років в'язниці, визнавши його винним у корупції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Екс-президента і його дружину звинувачували в тому, що вони не задекларували розкішний пентхаус в курортному місті Guaruja і незаконно отримали 747,8 тис. доларів від будівельної компанії OAS в обмін на сприяння в отриманні контрактів із державною компанією Petrobras.
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Адвокати Да Сілви мають намір подати апеляцію на рішення суду. До її розгляду колишній президент буде перебувати на волі.
Сам він продовжує наполягати на своїй невинності, заперечує будь-які протиправні дії і стверджує, що кримінальну справу проти нього сфабриковано його політичними опонентами.
Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії два терміни поспіль, з 2003 по 2010 рік, і користувався в країні великою популярністю.
Після його відходу з поста країну очолила його наступниця з Робочої партії Ділма Русеф, проте незабаром в адресу і колишнього, і нинішнього лідера почали висувати звинувачення в корупції.
У 2014 році прокуратура Бразилії почала розслідування у справі про схему підкупу, організованого компанією Petrobras, що одержало в пресі назву "Операція Автомийка".
В ході розслідування було відкрито кілька кримінальних справ, фігурантами яких стали десятки великих бізнесменів і функціонерів Робочої партії - усіх їх звинувачували в причетності до багатомільярдних корупційних схем.
В березні 2016 року в рамках цієї справи Лула Да Сілва був ненадовго заарештований, проте незабаром Ділма Русеф призначила його головою своєї адміністрації і екс-президент, таким чином, отримав імунітет від кримінального переслідування.
Але в кінці серпня минулого року Русеф сама була зміщена зі своєї посади за порушення бюджетного законодавства.