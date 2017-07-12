Екс-президента Бразилії засудили до 9,5 років за хабарі

Суд засудив колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву до 9,5 років в'язниці, визнавши його винним у корупції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Екс-президента і його дружину звинувачували в тому, що вони не задекларували розкішний пентхаус в курортному місті Guaruja і незаконно отримали 747,8 тис. доларів від будівельної компанії OAS в обмін на сприяння в отриманні контрактів із державною компанією Petrobras.

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Адвокати Да Сілви мають намір подати апеляцію на рішення суду. До її розгляду колишній президент буде перебувати на волі.

Сам він продовжує наполягати на своїй невинності, заперечує будь-які протиправні дії і стверджує, що кримінальну справу проти нього сфабриковано його політичними опонентами.

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії два терміни поспіль, з 2003 по 2010 рік, і користувався в країні великою популярністю.

Після його відходу з поста країну очолила його наступниця з Робочої партії Ділма Русеф, проте незабаром в адресу і колишнього, і нинішнього лідера почали висувати звинувачення в корупції.

У 2014 році прокуратура Бразилії почала розслідування у справі про схему підкупу, організованого компанією Petrobras, що одержало в пресі назву "Операція Автомийка".

В ході розслідування було відкрито кілька кримінальних справ, фігурантами яких стали десятки великих бізнесменів і функціонерів Робочої партії - усіх їх звинувачували в причетності до багатомільярдних корупційних схем.

В березні 2016 року в рамках цієї справи Лула Да Сілва був ненадовго заарештований, проте незабаром Ділма Русеф призначила його головою своєї адміністрації і екс-президент, таким чином, отримав імунітет від кримінального переслідування.

Але в кінці серпня минулого року Русеф сама була зміщена зі своєї посади за порушення бюджетного законодавства.