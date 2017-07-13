"Демократія дозріла": в Мальті легалізували одностатеві шлюби

Мальтійські законодавці проголосували в середу за легалізацію одностатевих шлюбів, виконуючи обіцянку прем'єр-міністра Джозефа Муската.

Про це повідомляє Reuters.

Із закону про шлюб видаляють звичні слова чоловік, дружина, мати і батько, а натомість пропонує заміняти їх нейтральними за ознакою статі чоловіком, батьком, який не народжував. Мускат сказав, що таке формулювання необхідне для того, щоб уникнути категоризації будь-якого члена суспільства.

Читайте такожМеркель не віддала голос за легалізацію одностатевих шлюбів у Німеччині

"Я думаю, що це історичне голосування. Це показує, що наша демократія і наше суспільство дозрівають. Це суспільство, де ми всі можемо сказати, що ми рівні", - сказав прем'єр-міністр.

3 червня Мускат був переобраний на другий термін і пообіцяв зміцнити свій заклик до рівності в суспільстві.

Консервативна Мальта з римо-католицькими традиціями в 2011 році проголосувала на референдумі, щоб дозволити розлучення, і в 2014 році країна узаконила цивільні шлюби і стала 24-ю країною в світі, яка легалізувала одностатеві шлюби.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині легалізували одностатеві шлюби.