"Це смішно": в Білому домі відреагували на пропозицію імпічменту Трампа

Ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа, яку внесли 12 липня в Палату представників двоє конгресменів-демократів, не можна розглядати серйозно.

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Про це заявив перший заступник прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс, повідомили на сайті адміністрації президента.

"Я думаю, що це абсолютно смішно і уявляється нічим іншим, як політичною грою в її найгіршому прояві", – сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Члени Конгресу США від Демократичної партії Бред Шерман (штат Каліфорнія) та Ел Грін (штат Техас) пропонують застосувати до Трампу статтю про перешкоджання правосуддю (Obstruction of Justice), яку ухвалили 27 липня 1974 року. Саме в перешкоджанні здійсненню правосуддя звинувачували екс-президент США Річард Ніксон.

У документі йдеться, що нинішній президент заважає правосуддю під час розслідування федеральними органами можливого втручання Росії у вибори 2016 року. Відзначається також, що дії команди Трампа можуть бути небезпечні для країни.

Автори законопроекту висловили сподівання, що представники Республіканської партії, які складають більшість у Конгресі, приєднаються до процесу імпічменту, якщо "імпульсивна некомпетентність продовжиться".