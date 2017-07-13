ЗМІ: фільм Навального змусив Медведєва відійти у тінь

Напередодні виборчої кампанії в регіонах кандидатів у губернатори відвідує не лідер "Єдиної Росії", голова уряду Дмитро Медведєв, а президент Володимир Путін, пише газета "Ведомости". Видання припускає, що виною всьому - фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального "Він вам не Дімон".

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Формально губернаторська кампанія стартувала в червні, але їздити в виборні регіони Путін став навесні: з 18 квітня він побував у чотирьох з 16 регіонів, за даними сайту Кремля. Там, де намічені вибори, Путін зустрічався з діючими губернаторами, а де виборів немає - не зустрічався, аналізує видання.

У той же час Медведєв не був ні в одному регіоні, де пройдуть губернаторські вибори, а з тих, де відбудуться парламентські, відвідав лише Північну Осетію. Прем'єра чекали в Ярославлі 20 червня, на форумі ЄР, але він так і не приїхав.

Рік тому, перед виборами в Держдуму, Медведєв об'їхав 36 регіонів, зустрівся з 19 губернаторами, а Путін наніс 15 візитів, 12 з яких - без зустрічей з губернаторами.

Практично мала активність Медведєва пояснюється його низькими рейтингами: йому пошкодили весняні скандали, пов'язані з розслідуванням Навального, говорить близький до Кремля співрозмовник видання "Ведомости".

Після показу фільму "Він вам не Дімон" Медведєв не може "поділитися рейтингом з т.в.о. губернаторів" і, навіть навпаки, став для них токсичним, згодна інша людина, близька до адміністрації.

Скандали, пов'язані з розслідуванням Навального, - один з факторів, що вплинули на рейтинги прем'єра і скорочення його передвиборної активності. Але при цьому у Путіна попереду президентські вибори, тож його поїздки - частина його власної виборчої кампанії, зауважують "Ведомости".