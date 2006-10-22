Все, про що ви хотіли запитати Володимира Путіна...

25 жовтня Володимир Путін проведе «Пряму лінію з президентом РФ». Уже зараз усі охочі можуть ставити запитання, на які належить відповісти російському президентові, повідомляє Обозреватель.

Глава держави почне відповідати об 11:00 за київським часом. Запитання приймаються Єдиним центром обробки повідомлень з 00:00 за київським часом 21 жовтня до закінчення прямого ефіру 25 жовтня.

Номер телефону з будь-якої точки Росії - 8 (гудок) 800-200-40-40. Дзвінок з міських і мобільних телефонів безкоштовний. Для дзвінків з-за кордону відкрита спеціальна лінія - (7495) 645-10-10. Дзвінок платний, передає www.president-line.ru/.

"Станом на 22 жовтня президентові Росії Володимиру Путіну надійшло 414 тисяч 995 запитань, зокрема: по телефону - 400 тисяч 730, по Інтернету - 14 тисяч 265", повідомляє РІА "Новости".

"Пряма лінія" з президентом Росії відбудеться вже вп`яте.