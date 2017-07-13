Звільнений із сітей кит вбив свого рятувальника

В затоці Святого Лаврентія біля берегів Канади північний гладкий кит вбив добровольця, який звільнив його з риболовної сіті. Про це повідомляє видання New York Times.

Канадський рибалка Джо Хаулетт (Joe Howlett) прибув до кита, який заплутався в сітці, на судні швидкого реагування Міністерства рибальства і океанів Канади. Він перерізав мотузки і допоміг тварині позбутися залишків рибальської снасті, що заважала пірнати і плавати. Звільнений кит підстрибнув і вдарив рятувальника. В результаті чоловік загинув.

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Хаулетт кілька років брав участь у діяльності організації, що займається порятунком рідкісних китів. За цей час він звільнив десятки тварин, які заплуталися в сітях. Всього за кілька днів до загибелі він допоміг іншому киту, який потрапив в сіті в тій же частині затоки Святого Лаврентія.

Північні гладкі кити зустрічаються в північних регіонах Атлантичного океану. Довжина цих тварин складає 13-16 метрів, а вага досягає 100 тонн. У світі залишилося не більше 500 особин цього виду.