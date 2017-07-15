Річницю спроби перевороту в Туреччині відзначили звільненням понад 7 тисяч держслужбовців

Напередодні річниці спроби військового перевороту в Туреччині більше семи тисяч державних службовців звільнено згідно з декретом, опублікованого в державній газеті Official Gazette в п'ятницю.

Про це повідомляє BBC.

У списку відсторонених від роботи - 2303 поліцейських, 546 військовослужбовців, 302 університетських викладача і понад 3000 співробітників різних міністерств, в числі яких МВС, МЗС, мін'юст, МОЗ та міносвіти. Всього звільнено 7348 людина.