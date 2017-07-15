Річницю спроби перевороту в Туреччині відзначили звільненням понад 7 тисяч держслужбовців
Посад позбулися поліцейські, військові, викладачі та працівники міністерств.
Напередодні річниці спроби військового перевороту в Туреччині більше семи тисяч державних службовців звільнено згідно з декретом, опублікованого в державній газеті Official Gazette в п'ятницю.
Про це повідомляє BBC.
У списку відсторонених від роботи - 2303 поліцейських, 546 військовослужбовців, 302 університетських викладача і понад 3000 співробітників різних міністерств, в числі яких МВС, МЗС, мін'юст, МОЗ та міносвіти. Всього звільнено 7348 людина.
Спроба військового перевороту (путчу) у Туреччині сталася в ніч з 15 на 16 липня. Повстанці взяли під контроль стратегічно важливі військові об'єкти в Анкарі, Стамбулі, Конье, Мармарісі, Малатьї та Карс. Але спроба не мала успіху і законна влада Туреччини придушила повстання.
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Провину за спробу перевороту влада покладає на нібито існуючу терористичну організацію проповідника і опозиціонера Фетхуллаха Гюлена (FETO або "паралельна держава", як її називає влада Туреччини), який проживає в США. Люта ворожнеча Реджепа Тайіпа Ердогана і Фетхуллаха Гюлена почалася в 2013 році.