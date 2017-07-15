У Шотландії продають острів

У Шотландії виставили на продаж острів Улва, вартість якого складає £4,3 млн ($5,9 млн).

Про це повідомляє Європейська правда з посиалнням на The Telegraph.

Це другий за величиною острів з групи шотландських Внутрішніх Гебридських островів.

Довжина острова - близько 12 км, ширина - близько 4 км. Площа Улви становить 1,8 тис. гектарів.

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На острові проживають 123 види птахів, в тому числі білохвостий морський орел. Також на острові водяться червоні олені. У водах біля острова можна помітити китів, морських видр, дельфінів та інші види.

Острів, перші поселення на якому відносять до шостого тисячоліття до нашої ери, виставлено на продаж вперше за 70 років. Крім основного будинку на острові також є церква і ресторан.