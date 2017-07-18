У Білому домі розповіли, про що говорив син Трампа з російським адвокатом

Представник Білого дому Шон Спайсер розповів, що син президента США Дональд Трамп-молодший і російський адвокат Наталія Весельницька в ході зустрічі обговорювали тільки заборону на усиновлення дітей з Росії і «закон Магнітського». Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Спайсер додав, що не хоче вникати в деталі зустрічі.

«Наскільки нам відомо, немає нічого, що доводило б, що на цій зустрічі обговорювалося щось крім усиновлення та «закону Магнітського», - підкреслив він.

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Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший зустрівся з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На зустрічі також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і Пол Манафорт, який у той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Хілларі Клінтон, однак, за його словами, жодної важливої інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського".

Трам-молодший також опублікував листування про зустрічі з Весельницькою. Наталія Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого чиновника РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.