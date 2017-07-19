Китайський бігун обігнав винищувач (відео)

Китайський легкоатлет Чжан Пеймен обігнав навчально-бойовий літак Guizhou JL-9. Спринтер випередив винищувач на дистанції в 100 метрів, передає Проспорт.

Читайте такожКенійський бігун зміг втекти від двох ведмедів під час тренування в США

Більшу частину забігу Пеймен й винищувач подолали з приблизно однаковою швидкістю, але на фініші бігунові вдалося вирватися вперед. Гонка транслювалася національним телебаченням Китаю.

Зазначимо, рекордом Чжана на 100-метрівці є результат в 10 секунд рівно, встановлений у 2013-му році.