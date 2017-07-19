Китайський бігун обігнав винищувач (відео)
19:50, 19 липня 2017Світ
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Легкоатлет бігає зі швидкістю бойового літака.
Китайським легкоатлету вдалося обігнати винищувач / Скріншот
Китайський легкоатлет Чжан Пеймен обігнав навчально-бойовий літак Guizhou JL-9. Спринтер випередив винищувач на дистанції в 100 метрів, передає Проспорт.
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Більшу частину забігу Пеймен й винищувач подолали з приблизно однаковою швидкістю, але на фініші бігунові вдалося вирватися вперед. Гонка транслювалася національним телебаченням Китаю.
Зазначимо, рекордом Чжана на 100-метрівці є результат в 10 секунд рівно, встановлений у 2013-му році.
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